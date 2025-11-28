Francoforte: in calo Nordex

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nordex
, che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Nordex
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,26 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 25,68. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)