Francoforte: in calo Nordex

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nordex, che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Nordex è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,26 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 25,68. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,84.

