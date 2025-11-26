Milano 10:00
42.742 +0,10%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:00
9.629 +0,20%
Francoforte 10:00
23.517 +0,22%

Francoforte: balza in avanti Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Nordex
(Teleborsa) - Seduta positiva per Nordex, che avanza bene dell'1,95%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26,44 Euro. Primo supporto visto a 25,98. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```