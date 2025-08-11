Milano 17:35
Francoforte: calo per RWE

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia energetica tedesca, con una flessione del 2,28%.

La tendenza ad una settimana di RWE è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico del produttore tedesco di energia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,66. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
