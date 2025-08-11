Francoforte: calo per RWE

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia energetica tedesca
, con una flessione del 2,28%.
La tendenza ad una settimana di RWE
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del produttore tedesco di energia
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 34,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 35,66. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 34,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)