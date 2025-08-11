Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:04
23.581 -0,13%
Dow Jones 20:04
44.003 -0,39%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Francoforte: scambi negativi per Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Nordex
Seduta in ribasso per Nordex, che mostra un decremento del 2,96%.
Condividi
```