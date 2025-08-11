Milano 17:35
Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Rosso per Redcare Pharmacy N.V, che sta segnando un calo dell'1,96%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 102,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 98,47. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 107,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
