Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Rosso per Redcare Pharmacy N.V
, che sta segnando un calo dell'1,96%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redcare Pharmacy N.V
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 102,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 98,47. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 107,3.
