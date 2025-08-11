Milano
8-ago
41.624
0,00%
Nasdaq
8-ago
23.611
+0,95%
Dow Jones
8-ago
44.176
+0,47%
Londra
8-ago
9.096
0,00%
Francoforte
8-ago
24.163
0,00%
Lunedì 11 Agosto 2025, ore 08.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ La Borsa di Tokyo è chiusa
La Borsa di Tokyo è chiusa
Calendar
,
Finanza
11 agosto 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Tokyo è chiuso per la Giornata della Montagna.
(Foto: Kanenori)
Condividi
Leggi anche
Chiusura della Borsa di Tokyo
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,15% alle 04:50)
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (+0,19% alle 04:50)
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,09% alle 04:50)
Argomenti trattati
Borsa
(1102)
Altre notizie
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,11% alle 08:20)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,12% alle 04:50)
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,63% alle 04:50
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,02% alle 04:50)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,13% alle 08:20)
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,63% alle 08:20