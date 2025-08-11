Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:06
23.578 -0,14%
Dow Jones 20:06
43.996 -0,41%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Londra: giornata depressa per SSE

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per SSE
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore inglese di elettricità e gas, che mostra un decremento dell'1,97%.

Lo scenario su base settimanale di SSE rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di SSE segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 17,54 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 17,93. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 17,38.

