Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Burberry
(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso inglese, che sta segnando un calo del 3,19%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Burberry rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario della casa di moda britannica si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,36 sterline. Prima resistenza a 11,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,18.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
