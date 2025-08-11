Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:07
23.580 -0,13%
Dow Jones 20:07
43.996 -0,41%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Londra: scambi negativi per BAE Systems

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Londra: scambi negativi per BAE Systems
Composto ribasso per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
Condividi
```