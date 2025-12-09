Londra: balza in avanti BAE Systems

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che lievita del 2,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BAE Systems
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di BAE Systems
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17,39 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17,66, mentre il primo supporto è stimato a 17,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)