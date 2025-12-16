Milano 14:13
Londra: in calo BAE Systems
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che tratta con una perdita del 2,45%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BAE Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per BAE Systems, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16,35 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,78 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
