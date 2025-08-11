Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:11
23.580 -0,13%
Dow Jones 20:11
43.982 -0,44%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: in perdita Celanese

Ribasso scomposto per il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che esibisce una perdita secca del 4,15% sui valori precedenti.
