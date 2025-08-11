Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:12
23.584 -0,11%
Dow Jones 20:12
43.982 -0,44%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: positiva la giornata per Akamai Technologies

Migliori e peggiori, In breve
Scambia in profit il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che lievita del 3,08%.
