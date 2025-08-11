Parigi: movimento negativo per Hermes

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la maison di moda francese
, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Hermes
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Hermes
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2.108,3 Euro. Supporto stimato a 2.054,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2.162,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)