Parigi: movimento negativo per Hermes

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2.108,3 Euro. Supporto stimato a 2.054,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2.162,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)