Piazza Affari: andamento negativo per WIIT

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che sta segnando un calo del 2,34%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che WIIT
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,08%, rispetto a +3,03% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La tendenza di breve di WIIT
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,76 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,84. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)