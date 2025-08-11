Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:16
23.594 -0,07%
Dow Jones 20:16
43.994 -0,41%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Piazza Affari: andamento negativo per WIIT

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che sta segnando un calo del 2,34%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che WIIT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,08%, rispetto a +3,03% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


La tendenza di breve di WIIT è in rafforzamento con area di resistenza vista a 19,76 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,84. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
