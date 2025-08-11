Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:18
23.585 -0,11%
Dow Jones 20:18
43.986 -0,43%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Piazza Affari: luce verde per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: luce verde per il comparto sanitario italiano
Balzo dell'indice delle aziende sanitarie, che continua la giornata a 200.918,33 punti.
Condividi
```