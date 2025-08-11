Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che tratta con una perdita del 2,95%.
La tendenza ad una settimana di Technoprobe
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Technoprobe
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,202 Euro. Prima resistenza a 6,377. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,143.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)