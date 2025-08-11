Piazza Affari: rosso per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che mostra un decremento del 2,62%.
La tendenza ad una settimana di Alerion Clean Power
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Alerion Clean Power
evidenzia un declino dei corsi verso area 17,6 Euro con prima area di resistenza vista a 18,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)