Sciuker Frames, depositata istanza di accesso alla CNC

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha comunicato che, nell'ambito delle interlocuzioni attualmente in corso con le banche finanziatrici del gruppo, finalizzate alla ridefinizione, anche in termini temporali, dell'esposizione finanziaria della società, è stata condivisa unadel Gruppo deWol.Nello stesso contesto, e in particolare con riferimento alla richiesta di stand still, la società ha precisato che, in settimana, è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Avellino, l'