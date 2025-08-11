TISG, Kepler Cheuvreux abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato il target price
(a 6,90 euro
per azione dai precedenti 9,50 euro) e confermato la raccomandazione
(a Buy
) su The Italian Sea Group
(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan.
Gli analisti ricordano che, contestualmente alla pubblicazione dei risultati del primo semestre
(complessivamente in linea), TISG ha emesso un profit warning per l'esercizio 2025 a causa della scarsa acquisizione di ordini
: prevede ora ricavi pari a 350-370 milioni di euro (-11% su base annua a metà intervallo) e un margine EBITDA al 16,5%-17% rispetto ai 410-430 milioni di euro (da +1% a +6% su base annua) e a un margine del 17,5-18% in precedenza.
Il broker era già al di sotto della guidance iniziale, ma la "prolungata siccità degli ordini" suggerisce ulteriori azioni: allinea pertanto l'esercizio 2025 alla nuova guidance (ipotizzando comunque un'acquisizione di circa 250 milioni di euro entro fine anno). L'esercizio 2026, anche ipotizzando una ripresa dei nuovi ordini, dovrebbe essere un altro anno di calo dei ricavi a causa della stasi dell'esercizio 2024-25
.
Kepler ha ridotto le stime di utile per azione (EPS)
per il periodo 2025-2027 in media del 27%. Al nuovo TP, TISG verrebbe quotata a 13 volte gli utili del 2026 e a circa 7 volte l'EV/EBITDA.