Workday, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - A picco il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
, che presenta un pessimo -4,03%.
Lo scenario su base settimanale di Workday
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 208,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 220,3. Il peggioramento di Workday
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 204,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)