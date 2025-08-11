Milano 17:35
Workday, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - A picco il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che presenta un pessimo -4,03%.

Lo scenario su base settimanale di Workday rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 208,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 220,3. Il peggioramento di Workday è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 204,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
