Zoppas (ICE): "nonostante incognite Usa, Made in Italy a giugno segna concreto passo positivo

(Teleborsa) - "I dati di Giugno 2025, diffusi oggi dall’Istat,. Il calo della Germania (-1,4%) e degli autoveicoli (-2,9%), che hanno un peso importante, non fermano quindi il Made in Italy che tira sia a livello UE (+4,6%) sia a livello extra UE (+5,2%). Numero che rimane positivo anche al netto del contributo della cantieristica navale". E' il commento del presidente di ICE Agenzia,rispetto ai dati sull’export di Giugno 2025 diffusi oggi dall’Istat.La crescita tendenziale del 4,9% di giugno 2025 (vs giugno 2024)(+39,0%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+15,9%, grazie al fondamentale apporto della cantieristica navale), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,0%) e apparecchi elettrici (+3,5%). Tra i mercati più in crescita: Stati Uniti (+10,3%, trainati anche da logiche di approvvigionamento), Svizzera (+18,4%), Francia (+6,7%), Spagna (+12,0%), Belgio (+15,8%) e Regno Unito (+10,1%). La Germania invece cala dell’1,4% e la Cina del 3,8%".Da segnalare - prosegue -con un +1,4% solo di extra UE). Infatti, tra le aree che si segnalano in crescita troviamo gli Stati Uniti (+7,8%), l’area OPEC (+9,9%), i paesi del MERCOSUR (+5%) e quelli ASEAN (+1,7%). In questo contesto, l’osservato speciale rimane la Cina che nel periodo di riferimento cala di un -11,7% insieme a Turchia (-18,2%) e, ovviamente, Russia (-17,3%).Il contesto globale "I prossimi mesi saranno quindi cruciali per capire quanto le filiere riusciranno ad assorbire rispetto all’aumento dei prezzi, rimanendo competitive. Il Governo e tutto il sistema paese è al lavoro per dare alle imprese il supporto necessario per affrontare queste