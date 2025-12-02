Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 22:00
25.556 +0,84%
Dow Jones 22:02
47.474 +0,39%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,70% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.519,38 punti

L'indice dei tecnologici USA segna un modesto +0,7% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 25.519,38 punti.
