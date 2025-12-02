Milano
17:35
43.355
+0,22%
Nasdaq
22:00
25.556
+0,84%
Dow Jones
22:02
47.474
+0,39%
Londra
17:35
9.702
-0,01%
Francoforte
17:35
23.711
+0,51%
Martedì 2 Dicembre 2025, ore 22.39
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,70% alle 19:30
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,70% alle 19:30
Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.519,38 punti
In breve
,
Finanza
02 dicembre 2025 - 19.30
L'indice dei tecnologici USA segna un modesto +0,7% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 25.519,38 punti.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(308)
·
Nasdaq 100
(78)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,84%
