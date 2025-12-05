Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 19:20
25.677 +0,37%
Dow Jones 19:20
47.992 +0,29%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.704,84 punti

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,48% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA segna un modesto +0,48% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 25.704,84 punti.
