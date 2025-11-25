Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 20:59
24.947 +0,29%
Dow Jones 20:59
47.059 +1,32%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,32% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 24.953,96 punti

L'indice dei tecnologici USA segna un modesto +0,32% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 24.953,96 punti.
