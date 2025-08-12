Milano 13:59
41.733 +0,36%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 13:59
9.133 +0,04%
Francoforte 13:59
23.961 -0,50%

Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un +0,11%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,6251, mentre i supporti sono stimati a 0,6239. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,6263.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
