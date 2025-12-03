Milano 2-dic
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 2/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato +0,07%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6168 con primo supporto visto a 0,615. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6142.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
