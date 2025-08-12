Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un controllato +0,03%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 11.793,5. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 11.908,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 12.022,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)