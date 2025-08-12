Milano 14:01
41.735 +0,36%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:01
9.131 +0,02%
Francoforte 14:01
23.960 -0,51%

Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3793. Possibile una discesa fino al bottom 1,3756. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,383.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```