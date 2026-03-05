Milano 9:33
45.086 -0,55%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:33
10.555 -0,12%
24.108 -0,40%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Giornata pressoché debole per il cross USD contro "Loonie", che ha terminato in calo a 1,3647.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3635 con area di resistenza individuata a quota 1,367. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3622.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```