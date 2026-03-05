Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo
Giornata pressoché debole per il cross USD contro "Loonie", che ha terminato in calo a 1,3647.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3635 con area di resistenza individuata a quota 1,367. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3622.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)