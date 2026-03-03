Milano 10:38
44.662 -3,50%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:39
10.525 -2,37%
Francoforte 10:38
23.895 -3,02%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 2/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo

Modesta la performance per il cross USD contro "Loonie", che ha registrato un marginale guadagno a 1,3677.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,369, mentre il primo supporto è stimato a 1,3654. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3726.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
