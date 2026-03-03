Analisi Tecnica: USD/CAD del 2/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo
Modesta la performance per il cross USD contro "Loonie", che ha registrato un marginale guadagno a 1,3677.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,369, mentre il primo supporto è stimato a 1,3654. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3726.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)