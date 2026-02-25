Milano 24-feb
Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un trascurabile +0,01%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3708. Possibile una discesa fino al bottom 1,3682. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,3734.


