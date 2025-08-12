Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 22:00
23.839 +1,33%
Dow Jones 22:02
44.459 +1,10%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,33%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 23.839,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,33%
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dell'1,33% e archivia la seduta a 23.839,2 punti.
Condividi
```