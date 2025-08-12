Milano
Martedì 12 Agosto 2025, ore 23.27
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,33%
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 23.839,2 punti
In breve
,
Finanza
12 agosto 2025 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dell'1,33% e archivia la seduta a 23.839,2 punti.
