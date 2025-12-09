Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 22:00
25.669 +0,16%
Dow Jones 22:02
47.560 -0,38%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,16%)

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 25.668,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,16%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente +0,16%, archiviando la seduta a 25.668,69 punti.
Condividi
```