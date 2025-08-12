Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:00
23.808 +1,20%
Dow Jones 21:00
44.421 +1,01%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,64% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 41.847,76 punti

Milano segna un modesto +0,64% alle 16:00 e allunga timidamente il passo a 41.847,76 punti.
