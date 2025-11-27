Milano 11:36
43.147 +0,04%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 11:35
9.673 -0,20%
Francoforte 11:35
23.760 +0,14%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,30% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 43.258,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,30% alle 10:30
Milano segna un modesto +0,3% alle 10:30 e allunga timidamente il passo a 43.258,47 punti.
Condividi
```