Milano 14:38
44.624 +0,36%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 14:38
9.844 +0,06%
Francoforte 14:38
24.231 +0,13%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,32% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 44.607,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,32% alle 13:00
Milano segna un modesto +0,32% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 44.607,5 punti.
Condividi
```