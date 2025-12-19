Milano 10:41
44.596 +0,30%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:41
9.840 +0,02%
Francoforte 10:41
24.244 +0,19%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,24% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 44.569,04 punti

Milano segna un modesto +0,24% alle 10:30 e allunga timidamente il passo a 44.569,04 punti.
