Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,24% alle 10:30
Il FTSE MIB passa di mano a 44.569,04 punti
In breve
,
Finanza
19 dicembre 2025 - 10.30
Milano segna un modesto +0,24% alle 10:30 e allunga timidamente il passo a 44.569,04 punti.
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto