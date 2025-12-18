Milano 13:52
44.237 +0,31%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 13:52
9.776 +0,01%
Francoforte 13:52
24.017 +0,23%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,38% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 44.266,55 punti

Milano segna un modesto +0,38% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 44.266,55 punti.
