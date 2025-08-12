Milano
17:35
41.935
+0,85%
Nasdaq
21:01
23.808
+1,19%
Dow Jones
21:01
44.412
+0,99%
Londra
17:35
9.148
+0,20%
Francoforte
17:35
24.025
-0,23%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 21.17
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,71%
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,71%
Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.753,42 punti
In breve
,
Finanza
12 agosto 2025 - 17.43
Parigi amplia la performance positiva dello 0,71% e chiude a 7.753,42 punti.
Argomenti trattati
Parigi
(101)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,71%
