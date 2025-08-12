Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:01
23.808 +1,19%
Dow Jones 21:01
44.412 +0,99%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,71%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.753,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,71%
Parigi amplia la performance positiva dello 0,71% e chiude a 7.753,42 punti.
Condividi
```