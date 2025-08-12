Milano
14:03
41.745
+0,39%
Nasdaq
11-ago
23.527
0,00%
Dow Jones
11-ago
43.975
0,00%
Londra
14:03
9.133
+0,04%
Francoforte
14:03
23.967
-0,47%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 14.20
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,27%
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,27%
Il DAX avvia la seduta a 24.147,01 punti
In breve
,
Finanza
12 agosto 2025 - 09.03
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,27%, dopo aver aperto a 24.147,01 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1048)
·
Francoforte
(251)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,47%
