Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:01
25.148 -0,19%
Dow Jones 20:01
48.368 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Il DAX avvia la seduta a 24.297,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,46%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,46%, dopo aver aperto a 24.297,64 punti.
