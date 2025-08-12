Milano 14:03
41.745 +0,39%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:03
9.133 +0,04%
Francoforte 14:03
23.967 -0,47%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,34%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 41.725,64 punti

Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,34%, dopo aver aperto a 41.725,64 punti.
