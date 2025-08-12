Milano 14:05
41.743 +0,38%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:05
9.131 +0,01%
Francoforte 14:05
23.971 -0,46%

Cardinal Health acquista Solaris Health per 1,9 miliardi di dollari

Finanza
Cardinal Health acquista Solaris Health per 1,9 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Cardinal Health ha annunciato che The Specialty Alliance, la sua piattaforma di servizi di gestione multispecialistica (MSO), ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Solaris Health, la principale MSO urologica degli Stati Uniti, da Lee Equity Partners e dai medici proprietari di Solaris Health.

Considerata insieme alle recenti acquisizioni di Urology America e Potomac Urology e all'acquisizione appena completata di Academic Urology & Urogynecology, l'acquisizione di Solaris Health conferisce un'immediata dimensione a The Urology Alliance all'interno di The Specialty Alliance.

Cardinal Health fornirà circa 1,9 miliardi di dollari in contanti a The Specialty Alliance per consentire l'acquisizione e deterrà circa il 75% di The Specialty Alliance dopo l'acquisizione di Solaris Health. I medici di Solaris Health e diversi membri del management si uniranno ai medici proprietari e al management di GI Alliance come azionisti e operatori di The Specialty Alliance.

Solaris Health supporta oltre 750 operatori sanitari in oltre 250 sedi in 14 stati, con un'ampia presenza nelle comunità locali in cui opera.
Condividi
```