Dazi, Trump firma proroga tregua con la Cina per 90 giorni

(Teleborsa) - Nel tentativo di stabilizzare i rapporti fra le due maggiori economie al mondo, domenica, poche ore prima della mezzanotte,ha firmato l'ordine esecutivoper 90 giorni. "Ho appena firmato un ordine esecutivo che estenderà la sospensione dei dazi alla Cina per altri 90 giorni. Tutti gli altri elementi dell'accordo rimarranno invariati", ha annunciato il presidente americano su Truth.Lasarebbe dovuta scadere ieri e la proroga fino all'inizio di novembre consente di guadagnare tempo cruciale per trovare un accordo prima dell'impennata delle importazioni per il periodo natalizio.La proroga evita che isalgano al 145%, mentre iavrebbero dovuto raggiungere il 125%. Al momento quindi le tariffe statunitensi su Pechino restano del 30%, mentre quelle cinese sul Made in Usa al 10%.L'estensione allenta i timori di unae concede ai due Paesi più tempo per affrontare e cercare di risolvere i nodi non ancora sciolti, dal traffico di fentanyl alle attività delle aziende americane nel Paese.L'amministrazione Usa ha, inoltre, chiarito un altro importante tassello della politica commerciale presidenziale:Parole che sono una rassicurazione per i mercati finanziari, dove le quotazioni del metallo prezioso riducono le perdite di seduta.La Cina è preoccupata della carenza di soia. Spero che rapidamente quadruplichino gli ordini. Questo è un modo per ridurre il deficit commerciale con gli Usa" ha dettosu Truth prima dell'annuncio della proroga aumentando così la pressione su Pechino.La partita commerciale con la Cina si intreccia con quella della Russia per la fine della guerra in Ucraina: il Dragone, come l'India, è une Trump vorrebbe una stretta. Per inviare un messaggio chiaro, la Casa Bianca ha imposto dazi del 25% su New Delhi per i suoi acquisti petroliferi russi e non è escluso che possa farlo anche con Pechino. "Stiamo valutando. Il caso della Cina è più complesso di quello dell'India", ha ammesso il vicepresidente JD Vance.Nellasono inclusi alcuni allentamenti delle restrizioni all'export di terre rare e di alcune tecnologie. Proprio su quest'ultimo fronte la battaglia fra le due superpotenze economiche è particolarmente agguerrita: lo scontro si consuma sulle su queinecessari per farla funzionare., con le quali Trump è riuscito a strappare un accordo insolito. L'amministrazione ha infatti concesso loro le licenze per esportare in Cina alcuni dei loro semiconduttori per l'IA. In base all'intesa, però,realizzati con le vendite dei chip H20 e MI308. "Avrei voluto il 20%", ha detto Trump raccontando il suo negoziato cone definendo il semiconduttore H20 come "obsoleto" rispetto a quelli in circolazione negli Stati Uniti. "Penso che Huang verrà a vedermi anche per Blackwell", uno dei nuovi chip di Nvidia, ha detto Trump aprendo alla possibilità di fare un accordo anche in questo caso. Isaranno comunque meno potenti di quelli in vendita negli Stati Uniti, ha aggiunto.