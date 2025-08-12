Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:02
23.810 +1,21%
Dow Jones 21:02
44.421 +1,01%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

L'Indice europeo del settore auto e ricambi continua la giornata in aumento dell'1,02%.
