Milano 15:17
43.171 +0,10%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 15:17
9.691 0,00%
Francoforte 15:17
23.781 +0,23%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Giornata di guadagni per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 498,94 punti.
Condividi
```