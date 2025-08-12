Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:02
23.810 +1,21%
Dow Jones 21:02
44.421 +1,01%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In rialzo l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 1.563,56 punti.
