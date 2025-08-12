Milano 14:07
41.746 +0,39%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:07
9.130 0,00%
Francoforte 14:07
23.971 -0,46%

Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Retrocede Redcare Pharmacy N.V, con un ribasso dell'1,85%.

La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 94,58 Euro con tetto rappresentato dall'area 97,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 93,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
