Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Retrocede Redcare Pharmacy N.V
, con un ribasso dell'1,85%.
La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 94,58 Euro con tetto rappresentato dall'area 97,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 93,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)