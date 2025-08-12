Milano 14:07
41.746 +0,39%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:07
9.130 0,00%
Francoforte 14:07
23.971 -0,46%

Generali, De Agostini vende azioni per 36,5 milioni di euro

Assicurazioni, Finanza
Generali, De Agostini vende azioni per 36,5 milioni di euro
(Teleborsa) - De Agostini ha venduto azioni Generali per un controvalore complessivo di 36,5 milioni di euro negli ultimi giorni. È quanto emerge da una serie di internal dealing.

Lorenzo Pellicioli, presidente esecutivo di De Agostini, è componente del Consiglio di Amministrazione di Generali dall'aprile 2007.

In particolare, il 7 agosto sono state vendute 516.935 azioni a 33,5632 euro (controvalore di 17,4 milioni di euro); l'8 agosto sono state vendute 370.105 azioni a 33,4166 euro (controvalore di 12,4 milioni di euro), l'11 agosto sono state vendute 199.960 azioni a 33,5229 euro (controvalore di 6,7 milioni di euro).
Condividi
```